Украинские выборы вписались в захлестнувшую мир в последние годы популистскую волну, которая уже вынесла к вершинам власти многих людей, либо далеких от политики, либо открыто бросающих вызов устоявшимся политическим традициям. Просто впервые это случилось в стране, столь близкой России и географически, и ментально. И даже жителям четырех наших регионов, позволившим себе осенью 2018 г. выбирать губернаторов по принципу «за кого угодно, только не за власть», скорее всего, и в голову не приходило, что точно так же можно поступить и на выборах главы государства.