Политик года – президент Украины Владимир Зеленский
Избрание Владимира Зеленского президентом Украины стало одним из главных политических событий 2019 г. даже за пределами этой страны.
Уникальной его победа оказалась не столько из-за профессии (актеры становились главами государств и прежде) и даже не из-за того, что Зеленский никогда не занимался политикой. Но именно этот актер незадолго до выборов сыграл в популярнейшем сериале роль обычного учителя, неожиданно ставшего президентом. То есть Зеленский в буквальном смысле «сказку сделал былью», а сериал «Слуга народа» стал ключевым элементом его избирательной кампании. Ну а спустя три месяца сокрушительную победу на досрочных парламентских выборах одержала и одноименная с сериалом новорожденная президентская партия.
Украинские выборы вписались в захлестнувшую мир в последние годы популистскую волну, которая уже вынесла к вершинам власти многих людей, либо далеких от политики, либо открыто бросающих вызов устоявшимся политическим традициям. Просто впервые это случилось в стране, столь близкой России и географически, и ментально. И даже жителям четырех наших регионов, позволившим себе осенью 2018 г. выбирать губернаторов по принципу «за кого угодно, только не за власть», скорее всего, и в голову не приходило, что точно так же можно поступить и на выборах главы государства.
Все это не означает, что украинские избиратели не разочаруются в своем «телевизионном» президенте. Хотя Зеленскому уже удалось кое-что сделать, прежде всего в отношениях с Россией, его рейтинги, все лето бившие рекорды, осенью резко просели. И если это падение продолжится, многие профессиональные политики в России наверняка вздохнут с облегчением – в отличие от обычных граждан.
Редакция «Ведомостей» выбрала «Персону года» в шести номинациях: «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Загадка» и «Культурный герой».