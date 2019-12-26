Культурный герой года – режиссер Квентин Тарантино
Квентин Тарантино снял самый обаятельный фильм 2019 г. – «Однажды в… Голливуде». Стоп! Мы действительно говорим о Тарантино? Режиссере, который приучил публику, что море крови и горы трупов – это забавно, а гангстеры – персонажи вроде Тома и Джерри, убивающие друг друга самыми нелепыми способами, чтобы снова воскреснуть и продолжить болтовню о разной поп-культурной ерунде?
Правда, за показным цинизмом Тарантино критики еще в 1990-е разглядели не только жанровое новаторство, но и своеобразный морализм. За четверть века, прошедшие после триумфа «Криминального чтива», революционер менялся не раз, но промежуточный итог этой эволюции не может не удивлять. Кажется, к 2019 г. Тарантино окончательно превратился в доброго сказочника, который находит в прошлом момент, когда что-то пошло не так, и меняет его волшебными средствами кинематографа. Он уже делал это в «Бесславных ублюдках», где в тылу нацистов действовал отряд евреев-головорезов.
И в «Джанго освобожденном», где темнокожий ковбой восстанавливал справедливость на рабовладельческой плантации. В новом фильме Тарантино взялся переписывать одну из самых диких страниц в истории Голливуда – убийство членами секты Чарльза Мэнсона актрисы Шарон Тейт и ее гостей в августе 1969 г. Но сделал главными героями не убийц и не жертв, а их соседей-неудачников, по чистой случайности меняющих ход трагедии. Вера во всемогущество кино, возможно, единственное, что осталось в режиссере неизменным. И эта вера так же заразительна, как и 25 лет назад.
Редакция «Ведомостей» выбрала «Персону года» в шести номинациях: «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Загадка» и «Культурный герой».