Правда, за показным цинизмом Тарантино критики еще в 1990-е разглядели не только жанровое новаторство, но и своеобразный морализм. За четверть века, прошедшие после триумфа «Криминального чтива», революционер менялся не раз, но промежуточный итог этой эволюции не может не удивлять. Кажется, к 2019 г. Тарантино окончательно превратился в доброго сказочника, который находит в прошлом момент, когда что-то пошло не так, и меняет его волшебными средствами кинематографа. Он уже делал это в «Бесславных ублюдках», где в тылу нацистов действовал отряд евреев-головорезов.