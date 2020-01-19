В чем разница между политическим нейтралитетом и политической стерильностью

Как следует из опубликованного на сайте университета проекта поправок к правилам внутреннего распорядка и другим административным документам (их предстоит утвердить ученому совету), администрация предлагает обязать студентов и преподавателей «не выступать с политическими заявлениями, позициями» от лица вуза и «принять меры по исключению аффилиации с университетом» в случае участия в «политической деятельности» или иной деятельности, «вызывающей существенные разногласия в обществе». Сотрудники Вышки также должны «не выходить за рамки экспертной или аналитической позиции» в своих публичных выступлениях или публикациях. Наконец, студенческие медиа больше не смогут получать поддержку вуза.