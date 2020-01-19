Мнения / От редакции

В чем разница между политическим нейтралитетом и политической стерильностью

Запрет на политические высказывания для студентов и профессуры бьет по репутации университетов больше, чем резкие заявления
Владимир Рувинский
Поправки в правила внутреннего распорядка для студентов и преподавателей Высшей школы экономики (ВШЭ) (на фото), ограничивающие их возможность высказываться на политические темы, ведут к схлопыванию пространства академических и гражданских свобод в вузе /Дмитрий Новожилов / Ведомости

Поправки в правила внутреннего распорядка для студентов и преподавателей Высшей школы экономики (ВШЭ), ограничивающие их возможность высказываться на политические темы, ведут к схлопыванию пространства академических и гражданских свобод в вузе, который своей репутацией одного из лучших российских университетов обязан не только качеству образования, но и активной позиции своих сотрудников.

Как следует из опубликованного на сайте университета проекта поправок к правилам внутреннего распорядка и другим административным документам (их предстоит утвердить ученому совету), администрация предлагает обязать студентов и преподавателей «не выступать с политическими заявлениями, позициями» от лица вуза и «принять меры по исключению аффилиации с университетом» в случае участия в «политической деятельности» или иной деятельности, «вызывающей существенные разногласия в обществе». Сотрудники Вышки также должны «не выходить за рамки экспертной или аналитической позиции» в своих публичных выступлениях или публикациях. Наконец, студенческие медиа больше не смогут получать поддержку вуза.

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