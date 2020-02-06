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Еще один неслучившийся импичмент

Демократы не смогли добиться отстранения Дональда Трампа от должности, но это не первый провал попытки импичмента в истории США
Дмитрий Камышев

Эпопея с импичментом президента США Дональда Трампа завершилась в ночь на четверг с давно предсказанным результатом. За его отстранение от должности по обвинению в злоупотреблении властью проголосовали 48 сенаторов (против – 52), а виновным в препятствовании расследованию конгресса главу Белого дома сочли 47 членов верхней палаты (невиновным – 53). Для вынесения импичмента требовалось как минимум 67 из 100 голосов, поэтому находящиеся в сенате в меньшинстве демократы могли добиться успеха только благодаря перебежчикам из конкурирующей фирмы. Но от линии партии отклонился лишь один республиканец: «за» по первому пункту проголосовал Митт Ромни, который в 2012 г. и сам участвовал в президентских выборах, но проиграл баллотировавшемуся на второй срок Бараку Обаме.

Этого, разумеется, и следовало ожидать, потому что с президентскими импичментами у законодателей США никогда не складывалось – в отличие, скажем, от их южноамериканских коллег, развлекающихся подобным образом с куда большей результативностью.

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