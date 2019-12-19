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Что меняет попытка импичмента Трампа

Количество сторонников и противников импичмента примерно равно и не сильно изменилось после расследования
Михаил Оверченко
Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства демократической партии. Дональд Трамп, президент США
Дональд Трамп президент США

Дональд Трамп отреагировал на решение палаты представителей конгресса США объявить ему импичмент традиционным образом – заявлением, в котором намешаны эмоции, громкие слова, яркие эпитеты, направленные на унижение политических противников. Как и прочие подобные его заявления, это имеет мало отношения к реальности. Импичмент, вероятно, слабо повлияет на политический процесс и исход президентских выборов в 2020 г.

Подконтрольный республиканцам сенат, как ожидается, не поддержит импичмент; помимо прочего, отстранение Трампа от власти означало бы, что на выборы от республиканцев пойдет блеклый вице-президент Майкл Пенс. После решения сената история с давлением на власти Украины, как и с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США, отойдет на второй план.

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