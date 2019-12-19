Что меняет попытка импичмента Трампа

Подконтрольный республиканцам сенат, как ожидается, не поддержит импичмент; помимо прочего, отстранение Трампа от власти означало бы, что на выборы от республиканцев пойдет блеклый вице-президент Майкл Пенс. После решения сената история с давлением на власти Украины, как и с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США, отойдет на второй план.