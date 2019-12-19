Что меняет попытка импичмента Трампа
Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства демократической партии. Дональд Трамп, президент США
Дональд Трамп отреагировал на решение палаты представителей конгресса США объявить ему импичмент традиционным образом – заявлением, в котором намешаны эмоции, громкие слова, яркие эпитеты, направленные на унижение политических противников. Как и прочие подобные его заявления, это имеет мало отношения к реальности. Импичмент, вероятно, слабо повлияет на политический процесс и исход президентских выборов в 2020 г.
Подконтрольный республиканцам сенат, как ожидается, не поддержит импичмент; помимо прочего, отстранение Трампа от власти означало бы, что на выборы от республиканцев пойдет блеклый вице-президент Майкл Пенс. После решения сената история с давлением на власти Украины, как и с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США, отойдет на второй план.