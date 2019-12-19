Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

«Чего боится Макконнелл? Чего боится президент Трамп? – заявил Шумер во время обсуждения в сенате во вторник. – Если вы пытаетесь скрыть доказательства и не дать выступить свидетелям, возможно, это потому, что они будут не в вашу пользу. Потому что вы пытаетесь скрыть что-то». Макконнелл ответил, что сенат будет действовать лишь как «судья и присяжный». Но позже заявил репортерам, что сенат не будет «беспристрастным». «Это политический процесс, в которым нет ничего, связанного с правосудием, – сказал Макконнелл (цитата по Reuters). – Импичмент – это политическое решение».