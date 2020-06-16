Детское лицо цифровизации

Детское лицо цифровизацииОбщественного запроса нет, а видеонаблюдение есть
В Америке приостанавливают внедрение технологии распознавания лиц – а в России ее вводят во всех школах. Разница в том, что там это ответ на запрос общества, у нас – на запрос государства и приближенных к нему предпринимателей.
Национальный центр информатизации (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил в 1608 школ 12 регионов камеры наблюдения с функцией распознавания лиц более чем на 2 млрд руб., выяснили «Ведомости». Заказчиком выступили региональные департаменты образования. К 2024 г. поставщик планируют развернуть систему во всех более чем 43 000 российских школах.
К разработке системы видеонаблюдения в школах привлечены лучшие инновационные силы страны – из госкорпораций. За разработку для закупки отвечала «Элвис-неотек» (портфельная компания «Роснано»), за модуль распознавания лиц – компания NtechLab (входит в госкорпорацию «Ростех»). Для них это хорошая возможность заявить о себе и получить госфинансирование, которое обещает быть щедрым: на периметр школы нужно 20 камер, это стоит 200 000 руб.