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Плоть для призрака коммунизма

Протесты могут создать новое народное большинство, которое совершит левый поворот
Алексей Сахнин , публицист
Протесты в США и по всему миру могут выковать новое народное большинство, которое совершит глобальный левый поворот

Власти городка Гельзенкирхен на западе Германии попытались запретить строительство монумента Ленину. Но 68% жителей выступили за установку памятника. На церемонию, посвященную вождю пролетариата, собралась большая толпа. «Статуи рабовладельцев, деспотов и разжигателей войн сносят по всему миру. Как же своевременно мы решили установить статую революционеру, борцу за мир и марксисту, символизирующему будущее и новую эру социализма без капитализма», – говорили с трибуны.

В американском Сиэтле, где как раз валят статуи «рабовладельцев и деспотов», протестующие фотографируются у другого памятника Ленину. «Большая статуя Владимира Ленина в Сиэтле стоит нетронутой, а отцы-основатели Америки сброшены в грязь», – жалуется лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных