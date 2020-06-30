Плоть для призрака коммунизма

Плоть для призрака коммунизмаПротесты могут создать новое народное большинство, которое совершит левый поворот
Протесты в США и по всему миру могут выковать новое народное большинство, которое совершит глобальный левый поворот
Власти городка Гельзенкирхен на западе Германии попытались запретить строительство монумента Ленину. Но 68% жителей выступили за установку памятника. На церемонию, посвященную вождю пролетариата, собралась большая толпа. «Статуи рабовладельцев, деспотов и разжигателей войн сносят по всему миру. Как же своевременно мы решили установить статую революционеру, борцу за мир и марксисту, символизирующему будущее и новую эру социализма без капитализма», – говорили с трибуны.
В американском Сиэтле, где как раз валят статуи «рабовладельцев и деспотов», протестующие фотографируются у другого памятника Ленину. «Большая статуя Владимира Ленина в Сиэтле стоит нетронутой, а отцы-основатели Америки сброшены в грязь», – жалуется лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.