Медь вместо золота

В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом. В центре его – крупный китайский производитель ювелирных изделий из золота Wuhan Kingold Jewelry. За последние пять лет эта компания привлекла кредитов и ссуд на общую сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд) под залог золотых слитков общим весом 83 т. Теперь выясняется, что все эти слитки были изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты золотом. Остроты ситуации добавляет то, что залоги были застрахованы государственной страховой компанией PICC Property and Casualty.