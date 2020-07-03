Медь вместо золота

Медь вместо золотаКак Wuhan Kingold Jewelry сократила золотой запас Китая
В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом. В центре его – крупный китайский производитель ювелирных изделий из золота Wuhan Kingold Jewelry. За последние пять лет эта компания привлекла кредитов и ссуд на общую сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд) под залог золотых слитков общим весом 83 т. Теперь выясняется, что все эти слитки были изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты золотом. Остроты ситуации добавляет то, что залоги были застрахованы государственной страховой компанией PICC Property and Casualty.
Wuhan Kingold Jewelry считается крупнейшим переработчиком золота в Центральном Китае. Раньше это была государственная фабрика, которую курировала Народно-освободительная армия Китая в лице генерала Цзя Чжихуна. В 2002 г. фабрику преобразовали в акционерное общество и приватизировали. В итоге образовалась частная компания, контролирующим акционером и председателем правления которой стал Цзя Чжихун.