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Предприниматели готовятся к дальнейшим сокращениям

Скорого восстановления спроса в сфере услуг они не ждут
Владимир Рувинский
Евгений Разумный / Ведомости

Сфера услуг в России не менее чем с 20 млн занятых сильнее других пострадала от кризиса. И восстановления ее, вероятно, не будет как минимум до 2022 г., пока не появится общепризнанная вакцина.

Деловой климат в сфере услуг в России в первом полугодии 2020 г. беспрецедентно ухудшился, следует из обзора Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, основанного на опросах Росстатом руководителей более 6000 организаций, оказывающих различные виды платных услуг. В I квартале она была в «позитивной стагнации», во II квартале коронавирусная атака привела к самой глубокой за 8,5 года наблюдений отраслевой рецессии. По 63% предпринимателей констатировали: сокращение спроса; снижение объема оказанных услуг; сокращение прибыли (кварталом ранее – 25, 26 и 28% соответственно). О снижении численности работников сообщили 23% (кварталом ранее – 13%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных