Предприниматели готовятся к дальнейшим сокращениям

Деловой климат в сфере услуг в России в первом полугодии 2020 г. беспрецедентно ухудшился, следует из обзора Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, основанного на опросах Росстатом руководителей более 6000 организаций, оказывающих различные виды платных услуг. В I квартале она была в «позитивной стагнации», во II квартале коронавирусная атака привела к самой глубокой за 8,5 года наблюдений отраслевой рецессии. По 63% предпринимателей констатировали: сокращение спроса; снижение объема оказанных услуг; сокращение прибыли (кварталом ранее – 25, 26 и 28% соответственно). О снижении численности работников сообщили 23% (кварталом ранее – 13%).