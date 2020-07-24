Фондовые пузыри искажают будущее

Пока экономика кипит, пузыри растут, лопаются, сменяются новыми. Каждый из них – это vision, который придумали предприниматели, поддержали инвесторы, профессионалы и любители и интерес к которым разогрели эксперты в СМИ и блогеры в соцсетях. Каждый из них рисковал – своими или чужими деньгами, репутацией, совершал ошибки и успевал их вовремя исправить или компенсировать потери иначе. Конечно, мир не может состоять из одних консерваторов, иначе не будет развития и прогресса. Но имеют ли смысл такие риски и затраты ресурсов без четкой оценки шансов на успех? Конечно, Госплан СССР ошибался в оценках спроса сильнее, чем свободный рынок, но и затрат на «предложение», не особо рискуя, не сильно меньше.