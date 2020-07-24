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Фондовые пузыри искажают будущее

Дутыми могут оказаться десятки процентов мирового ВВП
Андрей Блохин Владимир Вертоградов Илья Ломакин-Румянцев
PIXABAY

Только мы свыклись с волной банкротств торговых сетей, девелоперов, фитнес-клубов, производителей одежды, как «на выход» выстроились сланцевые нефтяники. Месяц назад заявление о банкротстве подал пионер сланцевой революции США Chesapeake Energy, в конце прошлой недели об аналогичном шаге сообщила California Resources, крупнейшая нефтекомпания штата. Эксперты Rystad Energy прогнозируют около 140 банкротств американских нефтегазовых компаний.

Пока экономика кипит, пузыри растут, лопаются, сменяются новыми. Каждый из них – это vision, который придумали предприниматели, поддержали инвесторы, профессионалы и любители и интерес к которым разогрели эксперты в СМИ и блогеры в соцсетях. Каждый из них рисковал – своими или чужими деньгами, репутацией, совершал ошибки и успевал их вовремя исправить или компенсировать потери иначе. Конечно, мир не может состоять из одних консерваторов, иначе не будет развития и прогресса. Но имеют ли смысл такие риски и затраты ресурсов без четкой оценки шансов на успех? Конечно, Госплан СССР ошибался в оценках спроса сильнее, чем свободный рынок, но и затрат на «предложение», не особо рискуя, не сильно меньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных