Фондовые пузыри искажают будущее

Фондовые пузыри искажают будущееДутыми могут оказаться десятки процентов мирового ВВП
Только мы свыклись с волной банкротств торговых сетей, девелоперов, фитнес-клубов, производителей одежды, как «на выход» выстроились сланцевые нефтяники. Месяц назад заявление о банкротстве подал пионер сланцевой революции США Chesapeake Energy, в конце прошлой недели об аналогичном шаге сообщила California Resources, крупнейшая нефтекомпания штата. Эксперты Rystad Energy прогнозируют около 140 банкротств американских нефтегазовых компаний.
Пока экономика кипит, пузыри растут, лопаются, сменяются новыми. Каждый из них – это vision, который придумали предприниматели, поддержали инвесторы, профессионалы и любители и интерес к которым разогрели эксперты в СМИ и блогеры в соцсетях. Каждый из них рисковал – своими или чужими деньгами, репутацией, совершал ошибки и успевал их вовремя исправить или компенсировать потери иначе. Конечно, мир не может состоять из одних консерваторов, иначе не будет развития и прогресса. Но имеют ли смысл такие риски и затраты ресурсов без четкой оценки шансов на успех? Конечно, Госплан СССР ошибался в оценках спроса сильнее, чем свободный рынок, но и затрат на «предложение», не особо рискуя, не сильно меньше.