Новый императив ритейла

В отчете «Детского мира», крупнейшего ритейлера детских товаров с 850 магазинами по России, за первое полугодие 2020 г. указывается, что компания в дальнейшем особый акцент будет делать на развитии онлайн-канала, на долю которого в 2019 г. приходилось 15,7%, а сейчас – уже 25%. Сопоставимый рост показывают онлайн-продажи и у некоторых ритейлеров на других непродовольственных рынках – книг и канцтоваров, товаров для хобби, спортивных товаров и др.