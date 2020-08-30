Новый императив ритейла

Новый императив ритейлаСтавка розницы на онлайн потребует пересмотра всех прежних бизнес-процедур
Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на развитие отрасли розничной торговли. Доля онлайн-продаж, которые раньше часто были второстепенным направлением, поддерживавшимся по остаточному принципу (просто потому, что без него нельзя), сильно выросла и потребовала перестроения многих бизнес-процессов розничных сетей.
В отчете «Детского мира», крупнейшего ритейлера детских товаров с 850 магазинами по России, за первое полугодие 2020 г. указывается, что компания в дальнейшем особый акцент будет делать на развитии онлайн-канала, на долю которого в 2019 г. приходилось 15,7%, а сейчас – уже 25%. Сопоставимый рост показывают онлайн-продажи и у некоторых ритейлеров на других непродовольственных рынках – книг и канцтоваров, товаров для хобби, спортивных товаров и др.