Регуляторная гильотина затупилась

Инициированный в мае Владимиром Путиным план восстановления экономики после мытарств в правительственных кабинетах завис в администрации президента. Там наверняка думают, как выйти из этой истории, не потеряв лица. Видимо, документ сильно утратил в актуальности. Дело не только в подоспевших данных о спаде в экономике за полугодие, но и в переоценке бюджетных трат из-за возросших внешнеполитических рисков. Не унимающийся белорусский бунт и свалившаяся, как летний снег в Омске, история с отравлением Навального могут пролиться на Россию новыми санкциями – и уже пролились ослаблением рубля к основным валютам.