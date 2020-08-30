Регуляторная гильотина затупилась

Регуляторная гильотина затупиласьПравильная задумка рискует быть испорчена плохой реализацией
Когда в мае на фоне резкого карантинного охлаждения экономики представители нескольких отраслей российского бизнеса обратились к президенту с просьбой ускорить старт регуляторной гильотины, эта мера казалась не просто оправданной, но единственно правильной. Производство мер поддержки бизнеса, поставленное правительством на конвейер этой весной, было явно недостаточным, а то и вовсе номинальным. Вспомним хотя бы, как некоторые представители строительной индустрии сетовали, что вожделенное вхождение в списки системообразующих компаний скорее добавило им документарной работы, чем принесло видимую пользу.
Инициированный в мае Владимиром Путиным план восстановления экономики после мытарств в правительственных кабинетах завис в администрации президента. Там наверняка думают, как выйти из этой истории, не потеряв лица. Видимо, документ сильно утратил в актуальности. Дело не только в подоспевших данных о спаде в экономике за полугодие, но и в переоценке бюджетных трат из-за возросших внешнеполитических рисков. Не унимающийся белорусский бунт и свалившаяся, как летний снег в Омске, история с отравлением Навального могут пролиться на Россию новыми санкциями – и уже пролились ослаблением рубля к основным валютам.