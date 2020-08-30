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Регуляторная гильотина затупилась

Правильная задумка рискует быть испорчена плохой реализацией
Глеб Простаков , советник компании «Кесарев консалтинг»
Ярослав Чингаев для Ведомостей

Когда в мае на фоне резкого карантинного охлаждения экономики представители нескольких отраслей российского бизнеса обратились к президенту с просьбой ускорить старт регуляторной гильотины, эта мера казалась не просто оправданной, но единственно правильной. Производство мер поддержки бизнеса, поставленное правительством на конвейер этой весной, было явно недостаточным, а то и вовсе номинальным. Вспомним хотя бы, как некоторые представители строительной индустрии сетовали, что вожделенное вхождение в списки системообразующих компаний скорее добавило им документарной работы, чем принесло видимую пользу.

Инициированный в мае Владимиром Путиным план восстановления экономики после мытарств в правительственных кабинетах завис в администрации президента. Там наверняка думают, как выйти из этой истории, не потеряв лица. Видимо, документ сильно утратил в актуальности. Дело не только в подоспевших данных о спаде в экономике за полугодие, но и в переоценке бюджетных трат из-за возросших внешнеполитических рисков. Не унимающийся белорусский бунт и свалившаяся, как летний снег в Омске, история с отравлением Навального могут пролиться на Россию новыми санкциями – и уже пролились ослаблением рубля к основным валютам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных