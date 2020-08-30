Цифровая сепарация экономики

Однако этот цифровой вихрь образовался относительно недавно, ему предшествовали долгие этапы внедрения информационных технологий (IТ) в инфраструктуру экономики. Радикальные изменения в экономике начались лишь после того, как за счет развития глобальных сетей и появления недорогих мобильных устройств доступ к информационным ресурсам предприятий получили обычные граждане, причем этот доступ приобрел массовый характер. Именно мобильные устройства позволили населению превратиться из потребителя услуг в полноправного партнера бизнеса. Цифровые платформы дали возможность людям через интернет обмениваться оценками об уровне сервиса в гостиницах и качестве товаров, искать работу и клиентов, создавать собственный бизнес. Новая роль населения и привела к цифровой трансформации экономики.