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Цифровая сепарация экономики

IТ-технологии четко разделяют отрасли по мере эффективности их использования
Борис Славин , профессор кафедры бизнес-информатики Финансового университета при правительстве России
Цифровизация всех отраслей экономики – это лишь дело времени /Максим Стулов / Ведомости

Аналитики Глобального центра цифровой трансформации бизнеса (Global Center for Digital Business Transformation) швейцарского Института развития менеджмента IMD и компании Cisco публикуют отчеты о состоянии мировой экономики с использованием образа цифрового вихря, который затягивает в воронку отрасль за отраслью – сначала технологические отрасли, потом медиаиндустрию, розничную торговлю и т. п.

Однако этот цифровой вихрь образовался относительно недавно, ему предшествовали долгие этапы внедрения информационных технологий (IТ) в инфраструктуру экономики. Радикальные изменения в экономике начались лишь после того, как за счет развития глобальных сетей и появления недорогих мобильных устройств доступ к информационным ресурсам предприятий получили обычные граждане, причем этот доступ приобрел массовый характер. Именно мобильные устройства позволили населению превратиться из потребителя услуг в полноправного партнера бизнеса. Цифровые платформы дали возможность людям через интернет обмениваться оценками об уровне сервиса в гостиницах и качестве товаров, искать работу и клиентов, создавать собственный бизнес. Новая роль населения и привела к цифровой трансформации экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных