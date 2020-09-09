Вода в бутылках

Вода в бутылкахКитайский производитель бутилированной воды провел одно из самых успешных IPO в истории
Результаты состоявшегося 8 сентября IPO китайской компании Nongfu Spring («Источник Нунфу»), производящей бутилированную воду, превзошли самые смелые ожидания: спрос на ее бумаги был огромным, к концу первого дня торгов цена акций успела вырасти в 1,5 раза по сравнению с ценой размещения, рыночная капитализация компании составила около $48 млрд.
Успех Nongfu Spring во многом обусловлен непрерывным ростом спроса на бутилированную воду: продажи воды в бутылках в мире растут в среднем на 10% в год и в 2020 г., как ожидается, превысят $280 млрд. Хотя населению развитых стран доступна практически бесплатная чистая водопроводная вода, люди упорно предпочитают воду в бутылках.
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