Вода в бутылках

Успех Nongfu Spring во многом обусловлен непрерывным ростом спроса на бутилированную воду: продажи воды в бутылках в мире растут в среднем на 10% в год и в 2020 г., как ожидается, превысят $280 млрд. Хотя населению развитых стран доступна практически бесплатная чистая водопроводная вода, люди упорно предпочитают воду в бутылках.