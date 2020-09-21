Последний ельцинский губернатор

Он был назначен президентом в 1993 г. в качестве своеобразного усмирителя электорального «красного пояса». Белгородская область отличалась высокой поддержкой КПРФ и советским консерватизмом своей элиты. Ельцин уволил главу здешней администрации Виктора Берестового, не поддержавшего президента во время осеннего кризиса 1993 г. На его место и пришел выходец из белгородской номенклатуры Савченко, работавший в федеральном Минсельхозе. На этом этапе его вполне можно было назвать молодым хозяйственником и управленцем с федеральными связями.