Конец города Солнца

Бывший милиционер из Минусинска Сергей Тороп пережил «духовное пробуждение», принял ритуальное имя Виссарион и основал свою общину в 1990 г. Она насчитывает сегодня более 10 000 членов, многие из которых живут в Курагинском и Каратузском районах Красноярского края вокруг сакрального центра своей церкви – города Солнца, в котором обитал сам мессия.