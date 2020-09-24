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Конец города Солнца

Секта Виссариона как альтернативная история современной России
Алексей Сахнин
Один из руководителей «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска /Александр Кряжев / РИА Новости

22 сентября в Красноярском крае был арестован духовный лидер «Церкви последнего завета» Виссарион, объявивший себя новой инкарнацией Христа, сыном и словом божьим. Его подозревают в использовании психологического насилия против собственных адептов.

Бывший милиционер из Минусинска Сергей Тороп пережил «духовное пробуждение», принял ритуальное имя Виссарион и основал свою общину в 1990 г. Она насчитывает сегодня более 10 000 членов, многие из которых живут в Курагинском и Каратузском районах Красноярского края вокруг сакрального центра своей церкви – города Солнца, в котором обитал сам мессия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных