Конец города Солнца

Конец города СолнцаСекта Виссариона как альтернативная история современной России
22 сентября в Красноярском крае был арестован духовный лидер «Церкви последнего завета» Виссарион, объявивший себя новой инкарнацией Христа, сыном и словом божьим. Его подозревают в использовании психологического насилия против собственных адептов.
Бывший милиционер из Минусинска Сергей Тороп пережил «духовное пробуждение», принял ритуальное имя Виссарион и основал свою общину в 1990 г. Она насчитывает сегодня более 10 000 членов, многие из которых живут в Курагинском и Каратузском районах Красноярского края вокруг сакрального центра своей церкви – города Солнца, в котором обитал сам мессия.
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