Новое авторитарное течение

Авторы утверждают, что в американском обществе существует мощное течение сторонников авторитаризма и противников демократии. Они провели социологический опрос, в рамках которого респондентов просили пройти тест, выявляющий социально-психологические установки, которые якобы указывают на авторитарные склонности человека. Среди таких установок – склонность к подчинению (желание видеть «могучего лидера»), агрессия и нетерпимость (стремление к разрушению того, что воспринимается в качестве «греховного») и традиционализм (неприятие радикальных перемен). На основе таких тестов Альтмейер и Дин разработали шкалу правого авторитаризма, которая продемонстрировала сильную корреляцию между поддержкой Дональда Трампа и тем, что авторы называют авторитарным мышлением. «[Сторонники действующего президента] покорны, напуганы и жаждут могущественного лидера, который защитит их от угроз жизни. Они делят мир на друзей и врагов, которых гораздо больше», – пишут авторы книги.