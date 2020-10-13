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Новое авторитарное течение

Сторонникам Трампа нужен могущественный лидер
Алексей Сахнин
АР

Предвыборная борьба в США генерирует все новые идеологические парадоксы. Свежей сенсацией стала книга «Авторитарный кошмар: Трамп и его последователи», написанная канадским психологом Бобом Альтмейером и бывшим советником Ричарда Никсона Джоном Дином.

Авторы утверждают, что в американском обществе существует мощное течение сторонников авторитаризма и противников демократии. Они провели социологический опрос, в рамках которого респондентов просили пройти тест, выявляющий социально-психологические установки, которые якобы указывают на авторитарные склонности человека. Среди таких установок – склонность к подчинению (желание видеть «могучего лидера»), агрессия и нетерпимость (стремление к разрушению того, что воспринимается в качестве «греховного») и традиционализм (неприятие радикальных перемен). На основе таких тестов Альтмейер и Дин разработали шкалу правого авторитаризма, которая продемонстрировала сильную корреляцию между поддержкой Дональда Трампа и тем, что авторы называют авторитарным мышлением. «[Сторонники действующего президента] покорны, напуганы и жаждут могущественного лидера, который защитит их от угроз жизни. Они делят мир на друзей и врагов, которых гораздо больше», – пишут авторы книги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных