Раскол у лейбористов

Лейбористская партия Великобритании приостановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина. Скандал разразился из-за доклада, в котором бывшее руководство партии обвинялось в недостаточно активной борьбе с антисемитизмом. Стремительный рост лейбористских рядов в последние годы действительно мешал вовремя реагировать на скандальные заявления отдельных активистов. Но за пять лет в партию численностью 550 000 человек поступило всего 673 жалобы – преимущественно на рядовых членов, которые в социальных сетях винили в проблемах страны «еврейских банкиров». Сам Корбин однозначно осуждал антисемитизм. Но теперь он заявил, что обвинения преувеличены его оппонентами внутри и вне партии по политическим причинам.