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Раскол у лейбористов

Что случилось с британскими левыми
Алексей Сахнин
JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP

Лейбористская партия Великобритании приостановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина. Скандал разразился из-за доклада, в котором бывшее руководство партии обвинялось в недостаточно активной борьбе с антисемитизмом. Стремительный рост лейбористских рядов в последние годы действительно мешал вовремя реагировать на скандальные заявления отдельных активистов. Но за пять лет в партию численностью 550 000 человек поступило всего 673 жалобы – преимущественно на рядовых членов, которые в социальных сетях винили в проблемах страны «еврейских банкиров». Сам Корбин однозначно осуждал антисемитизм. Но теперь он заявил, что обвинения преувеличены его оппонентами внутри и вне партии по политическим причинам.

Корбин был неформальным лидером европейских левых. Когда в 2015 г. он возглавил британских лейбористов, за сутки в партию вступили 160 000 человек. В 2017 г. лейбористы получили рекордные за долгие годы 40% голосов. За Корбина голосовали молодежь, мигранты и промышленные рабочие, которые связывали с ним надежды на социальные преобразования. Однако выборы 2019 г. партия проиграла консерваторам. Признав поражение, Корбин ушел со своего поста, но остался безусловным лидером левого крыла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных