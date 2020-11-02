Раскол у лейбористов

Раскол у лейбористовЧто случилось с британскими левыми
Лейбористская партия Великобритании приостановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина. Скандал разразился из-за доклада, в котором бывшее руководство партии обвинялось в недостаточно активной борьбе с антисемитизмом. Стремительный рост лейбористских рядов в последние годы действительно мешал вовремя реагировать на скандальные заявления отдельных активистов. Но за пять лет в партию численностью 550 000 человек поступило всего 673 жалобы – преимущественно на рядовых членов, которые в социальных сетях винили в проблемах страны «еврейских банкиров». Сам Корбин однозначно осуждал антисемитизм. Но теперь он заявил, что обвинения преувеличены его оппонентами внутри и вне партии по политическим причинам.
Корбин был неформальным лидером европейских левых. Когда в 2015 г. он возглавил британских лейбористов, за сутки в партию вступили 160 000 человек. В 2017 г. лейбористы получили рекордные за долгие годы 40% голосов. За Корбина голосовали молодежь, мигранты и промышленные рабочие, которые связывали с ним надежды на социальные преобразования. Однако выборы 2019 г. партия проиграла консерваторам. Признав поражение, Корбин ушел со своего поста, но остался безусловным лидером левого крыла.