Основатель Zoom потерял более $5 млрд своего состояния

Акции компании Zoom Video Communications Inc, одноименное приложение которой для проведения видеоконференций с началом пандемии моментально стало сверхпопулярным (сейчас каждый день им пользуется свыше 300 млн человек), практически непрерывно росли весь 2020 год. С января они подорожали на 500%. Но 9 ноября котировки обвалились сразу на 17%, на следующий день продолжили падать и к 20.00 мск 10 ноября снизились еще на 5%. В итоге если 6 ноября акции Zoom стоили дороже $500, то 10 ноября – всего $392, а основатель компании Эрик Юань потерял более $5 млрд своего состояния. Также заметно подешевели, в частности, акции Peloton (выпускает велотренажеры и ПО для домашних тренировок) и Netflix (крупнейший в мире стриминговый видеосервис), хотя основатель Peloton Джон Фоули и гендиректор Netflix Рид Хастингс обеднели не так сильно, как Юань, – на $300 млн и $400 млн соответственно. Одновременно во Франкфурте акции компании по доставке еды HelloFresh подешевели на 15%, а, например, бумаги онлайн-супермаркета Ocado упали в цене в Лондоне на 12%.