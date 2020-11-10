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Основатель Zoom потерял более $5 млрд своего состояния

Акции компании упали после позитивных новостей о вакцине Pfizer и BioNTech
Екатерина Максимушкина

Мир, конечно, устал от ограничений, вызванных коронавирусом. Он явно соскучился по старой доброй жизни. И любые намеки на то, что скоро прежняя жизнь вернется, воспринимаются на ура. Особенно фондовыми рынками. Но некоторые от этого сильно страдают.

Акции компании Zoom Video Communications Inc, одноименное приложение которой для проведения видеоконференций с началом пандемии моментально стало сверхпопулярным (сейчас каждый день им пользуется свыше 300 млн человек), практически непрерывно росли весь 2020 год. С января они подорожали на 500%. Но 9 ноября котировки обвалились сразу на 17%, на следующий день продолжили падать и к 20.00 мск 10 ноября снизились еще на 5%. В итоге если 6 ноября акции Zoom стоили дороже $500, то 10 ноября – всего $392, а основатель компании Эрик Юань потерял более $5 млрд своего состояния. Также заметно подешевели, в частности, акции Peloton (выпускает велотренажеры и ПО для домашних тренировок) и Netflix (крупнейший в мире стриминговый видеосервис), хотя основатель Peloton Джон Фоули и гендиректор Netflix Рид Хастингс обеднели не так сильно, как Юань, – на $300 млн и $400 млн соответственно. Одновременно во Франкфурте акции компании по доставке еды HelloFresh подешевели на 15%, а, например, бумаги онлайн-супермаркета Ocado упали в цене в Лондоне на 12%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных