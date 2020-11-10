Бизнес-модели ставятся на пересмотр

Во-первых, это снижение потребления всех видов энергетических ресурсов. Сокращение поездок на автомобилях, авиарейсов, потребления электричества и тепла в ресторанах и офисах, долгосрочные климатические изменения – в разных странах запущено множество механизмов, бросающих вызов компаниям ТЭКа. Скорее всего, предприятиям сектора придется работать над корректировкой бизнес-модели, что может, кстати, способствовать и росту клиентоориентированности отрасли. Во-вторых, трансформация индустрии пассажирских перевозок, туризма и гостеприимства. Угроза массовых банкротств здесь будет сохраняться достаточно долго, и следует ожидать ухода с рынка многих игроков, включая крупные бренды. Здесь также многие бизнес-модели, даже модели успешных авиадискаунтеров, подвергнутся проверке на прочность. В-третьих, испытанию продолжат подвергаться некоторые сегменты машиностроения. Ожидается, что глобальное автомобилестроение в 2020 г. потеряет до 30% выручки и до $100 млрд прибыли. Авиакомпании вряд ли станут в ближайшее время подтверждать новые заказы на самолеты – им бы обслужить уже заключенные лизинговые контракты. В октябре сообщалось, что «Уралвагонзавод» не нашел покупателей на вагоны на 2021 г. Компаниям отрасли с очень долгим инвестиционным циклом придется пересматривать свои стратегии.