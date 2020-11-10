Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Бизнес-модели ставятся на пересмотр

Какие отрасли и сегменты коронакризис поменяет сильнее всего
Андрей Стась
Максим Стулов / Ведомости

Динамика COVID-19 ежедневно ставит рекорды, но некоторые предварительные последствия коронакризиса уже просматриваются. Вот к каким выводам можно прийти по результатам изучения отраслевых обзоров ведущих международных консалтинговых компаний (McKinsey, BCG, Deloitte, PwC, EY, KPMG) и мнений топ-менеджеров крупнейших российских предприятий в ходе экспертных опросов, в которых я сейчас участвую.

Во-первых, это снижение потребления всех видов энергетических ресурсов. Сокращение поездок на автомобилях, авиарейсов, потребления электричества и тепла в ресторанах и офисах, долгосрочные климатические изменения – в разных странах запущено множество механизмов, бросающих вызов компаниям ТЭКа. Скорее всего, предприятиям сектора придется работать над корректировкой бизнес-модели, что может, кстати, способствовать и росту клиентоориентированности отрасли. Во-вторых, трансформация индустрии пассажирских перевозок, туризма и гостеприимства. Угроза массовых банкротств здесь будет сохраняться достаточно долго, и следует ожидать ухода с рынка многих игроков, включая крупные бренды. Здесь также многие бизнес-модели, даже модели успешных авиадискаунтеров, подвергнутся проверке на прочность. В-третьих, испытанию продолжат подвергаться некоторые сегменты машиностроения. Ожидается, что глобальное автомобилестроение в 2020 г. потеряет до 30% выручки и до $100 млрд прибыли. Авиакомпании вряд ли станут в ближайшее время подтверждать новые заказы на самолеты – им бы обслужить уже заключенные лизинговые контракты. В октябре сообщалось, что «Уралвагонзавод» не нашел покупателей на вагоны на 2021 г. Компаниям отрасли с очень долгим инвестиционным циклом придется пересматривать свои стратегии.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных