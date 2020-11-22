Отрицательная доходность гособлигаций добралась до Китая

Правительство Китая 18 ноября впервые продало облигации с отрицательной доходностью. По информации издания South China Morning Post, министерство финансов Китая продало облигации с погашением через пять лет со ставкой -0,15% годовых на 750 млн евро; также были размещены 10-летние бумаги со ставкой 0,1% на 2 млрд евро и 15-летние со ставкой 0,25% на 1,25 млрд евро. Общий спрос на китайские гособлигации составил 18 млрд евро, в 4,5 раза превысив предложение.