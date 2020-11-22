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Отрицательная доходность гособлигаций добралась до Китая

А в еврозоне положительная доходность госбумаг скоро будет только у Греции
Илья Виноградов

Правительство Китая 18 ноября впервые продало облигации с отрицательной доходностью. По информации издания South China Morning Post, министерство финансов Китая продало облигации с погашением через пять лет со ставкой -0,15% годовых на 750 млн евро; также были размещены 10-летние бумаги со ставкой 0,1% на 2 млрд евро и 15-летние со ставкой 0,25% на 1,25 млрд евро. Общий спрос на китайские гособлигации составил 18 млрд евро, в 4,5 раза превысив предложение.

Размещение проводилось тремя государственными банками Китая и девятью иностранными, включая Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase и Standard Chartered. Это было второе международное размещение китайских гособлигаций за последние два месяца – в октябре 2020 г. Пекин выручил $6 млрд, получив средства в том числе американских инвесторов. В общей сложности с момента возвращения Китая на рынок международных заимствований в 2017 г. правительство страны выручило от продажи гособлигаций $27 млрд и 8 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных