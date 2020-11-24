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Кому угрожают поправки в закон об иностранных агентах

Борьба с «иноагентами» для правящей элиты опаснее, чем для оппозиции
Алексей Сахнин
Евгений Разумный / Ведомости

Государственная дума открыла очередной сезон охоты на «иностранных агентов» (больше делать нечего). В прошлом году парламентарии признали таковыми иностранные СМИ, а затем распространили действие этого закона на физических лиц. Согласно редакции 2019 г., чтобы прослыть агентом, человеку было достаточно получать любое иностранное финансирование и при этом писать что-то в интернете. Остальное было делом Минюста и суда. Теперь решили упростить – ничего писать больше не надо. Внесенные в Думу группой депутатов поправки предполагают, что агентом можно признать любого, кто «в интересах иностранного источника участвует в политической деятельности или собирает сведения в области военной деятельности России».

Политическую деятельность российское законодательство трактует широко. К ней относится не только участие в выборах и кампаниях с политическими требованиями, но и любые публичные обращения к власти, высказывание мнений о ее решениях, наблюдение на выборах, проведение соцопросов и т. п. Значит, поправки, предложенные Натальей Поклонской, Андреем Исаевым и их коллегами, направлены против практически любой общественной активности, а момент их внесения не оставляет сомнений: власти готовят себе инструменты для борьбы с оппозицией в преддверии непростых парламентских выборов 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных