Кому угрожают поправки в закон об иностранных агентах

Государственная дума открыла очередной сезон охоты на «иностранных агентов» (больше делать нечего). В прошлом году парламентарии признали таковыми иностранные СМИ, а затем распространили действие этого закона на физических лиц. Согласно редакции 2019 г., чтобы прослыть агентом, человеку было достаточно получать любое иностранное финансирование и при этом писать что-то в интернете. Остальное было делом Минюста и суда. Теперь решили упростить – ничего писать больше не надо. Внесенные в Думу группой депутатов поправки предполагают, что агентом можно признать любого, кто «в интересах иностранного источника участвует в политической деятельности или собирает сведения в области военной деятельности России».