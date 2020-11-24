Кому угрожают поправки в закон об иностранных агентах

Кому угрожают поправки в закон об иностранных агентахБорьба с «иноагентами» для правящей элиты опаснее, чем для оппозиции
Государственная дума открыла очередной сезон охоты на «иностранных агентов» (больше делать нечего). В прошлом году парламентарии признали таковыми иностранные СМИ, а затем распространили действие этого закона на физических лиц. Согласно редакции 2019 г., чтобы прослыть агентом, человеку было достаточно получать любое иностранное финансирование и при этом писать что-то в интернете. Остальное было делом Минюста и суда. Теперь решили упростить – ничего писать больше не надо. Внесенные в Думу группой депутатов поправки предполагают, что агентом можно признать любого, кто «в интересах иностранного источника участвует в политической деятельности или собирает сведения в области военной деятельности России».
Политическую деятельность российское законодательство трактует широко. К ней относится не только участие в выборах и кампаниях с политическими требованиями, но и любые публичные обращения к власти, высказывание мнений о ее решениях, наблюдение на выборах, проведение соцопросов и т. п. Значит, поправки, предложенные Натальей Поклонской, Андреем Исаевым и их коллегами, направлены против практически любой общественной активности, а момент их внесения не оставляет сомнений: власти готовят себе инструменты для борьбы с оппозицией в преддверии непростых парламентских выборов 2021 г.