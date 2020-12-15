60% венчурных инвестиций в России приходится на IT-сектор

60% венчурных инвестиций в России приходится на IT-секторВ мире этот показатель ниже 40%
Информационно-телекоммуникационные технологии стали сферой, для которой механизм венчурного финансирования оказался наиболее удобным. Сыграли роль ясные перспективы коммерциализации и достаточная простота проектов. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав развитие российского венчурного рынка с 90-х гг. прошлого века.
В прошлом году доля венчурных инвестиций в IT-сферу России составила 60% от общей их суммы в $124 млн. У фондов с участием госкорпораций этот показатель достигает 70%.
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