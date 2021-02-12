В Неваде готовы передать часть власти частным корпорациям

В Неваде готовы передать часть власти частным корпорациямВ перспективе они смогут назначать шерифа, прокурора, членов суда и чиновников
Губернатор американского штата Невада демократ Стив Сайсолак нашел революционное решение проблемы экономической стагнации: он сообщил крупным технологическим компаниям, что готов поделиться с ними властью в обмен на инвестиции. Вместо того чтобы заманивать бизнес привычными налоговыми льготами, Сайсолак пообещал позволить им формировать собственные органы местного самоуправления, самим взимать налоги, контролировать образование и осуществлять правосудие.
Своим экономическим могуществом и демократией США во многом обязаны знаменитому Homestead Act, принятому в 1862 г. администрацией республиканца Авраама Линкольна. Этот закон позволял любому гражданину получить в собственность участок из «незанятых земель» на западе страны за небольшую плату. В короткие сроки 1,6 млн семей получили около 65 000 кв. км земли (10% государственной территории). Бескрайние просторы Дикого Запада были освоены, коренные жители уничтожены или загнаны в резервации, а Америка стала страной с массовым классом собственников. На них опирались и дальнейший экономический рост, и система политической демократии.