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В Неваде готовы передать часть власти частным корпорациям

В перспективе они смогут назначать шерифа, прокурора, членов суда и чиновников
Алексей Сахнин
Стив Сайсолак /Steve Marcus / Las Vegas Sun via AP

Губернатор американского штата Невада демократ Стив Сайсолак нашел революционное решение проблемы экономической стагнации: он сообщил крупным технологическим компаниям, что готов поделиться с ними властью в обмен на инвестиции. Вместо того чтобы заманивать бизнес привычными налоговыми льготами, Сайсолак пообещал позволить им формировать собственные органы местного самоуправления, самим взимать налоги, контролировать образование и осуществлять правосудие.

Своим экономическим могуществом и демократией США во многом обязаны знаменитому Homestead Act, принятому в 1862 г. администрацией республиканца Авраама Линкольна. Этот закон позволял любому гражданину получить в собственность участок из «незанятых земель» на западе страны за небольшую плату. В короткие сроки 1,6 млн семей получили около 65 000 кв. км земли (10% государственной территории). Бескрайние просторы Дикого Запада были освоены, коренные жители уничтожены или загнаны в резервации, а Америка стала страной с массовым классом собственников. На них опирались и дальнейший экономический рост, и система политической демократии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных