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ОСАГО пора на удаленку

Что мешает цифровизации в урегулировании убытков
Андрей Крупнов , директор по отраслевым решениям в страховании компании КРОК
Андрей Гордеев / Ведомости

В Госдуме проходит рассмотрение законопроекта об удаленном урегулировании убытков по имущественному страхованию, который позволит избегать бумажного документооборота и полностью полагаться только на цифровые версии документов. Это новация, эффект от которой выходит далеко за пределы преимуществ от отмены поездок в офис страховщика.

С точки зрения борьбы за клиента страховые компании получат мощный инструмент неценовой конкуренции. Теперь тот, кто предоставит своим клиентам наиболее полный и надежно работающий функционал по удаленному урегулированию, получит серьезные преимущества. Современные потребители привыкли к тому, что цифровым способом можно делать заказы, изменять и отменять их, подавать жалобы и заявления, общаться с государственными органами и получать их услуги. Да, многие страховщики уже сейчас предоставляют своим клиентам функционал самостоятельного осмотра места ДТП и поврежденного автомобиля, направления страховщику сканов документов, относящихся к страховому случаю и необходимых для комплектования выплатного дела. Но какой бы безупречный сервис ни организовала страховая компания, в конце страхователю все равно необходимо явиться в офис с бумажными оригиналами документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных