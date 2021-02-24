ОСАГО пора на удаленку

С точки зрения борьбы за клиента страховые компании получат мощный инструмент неценовой конкуренции. Теперь тот, кто предоставит своим клиентам наиболее полный и надежно работающий функционал по удаленному урегулированию, получит серьезные преимущества. Современные потребители привыкли к тому, что цифровым способом можно делать заказы, изменять и отменять их, подавать жалобы и заявления, общаться с государственными органами и получать их услуги. Да, многие страховщики уже сейчас предоставляют своим клиентам функционал самостоятельного осмотра места ДТП и поврежденного автомобиля, направления страховщику сканов документов, относящихся к страховому случаю и необходимых для комплектования выплатного дела. Но какой бы безупречный сервис ни организовала страховая компания, в конце страхователю все равно необходимо явиться в офис с бумажными оригиналами документов.