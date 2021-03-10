Нехватку хлеба будут возмещать зрелища

В начале марта Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отчиталась, что после почти года быстрого роста мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня за семь лет. Сказались природные катаклизмы, разрыв производственных цепочек из-за карантинов, рост цен на топливо, а также китайская политика стимулирования животноводства, поднявшая спрос на зерно, которое подорожало на 26,5% за год. «Людям придется платить за еду больше, будет только хуже», – утверждает директор лаборатории агропродовольственной аналитики Университета Дэлхаузи Силвен Шарлебуа.