Нехватку хлеба будут возмещать зрелища

Нехватку хлеба будут возмещать зрелищаПочему дорожает продовольствие и чем это грозит
В начале марта Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отчиталась, что после почти года быстрого роста мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня за семь лет. Сказались природные катаклизмы, разрыв производственных цепочек из-за карантинов, рост цен на топливо, а также китайская политика стимулирования животноводства, поднявшая спрос на зерно, которое подорожало на 26,5% за год. «Людям придется платить за еду больше, будет только хуже», – утверждает директор лаборатории агропродовольственной аналитики Университета Дэлхаузи Силвен Шарлебуа.
Как с хлебом может быть хуже, показало зрелище в Голливуде, которого здесь не видели со времен Великой депрессии. Снежные бури вызвали перебои с электричеством, и продуктовые магазины были вынуждены выбросить огромное количество скоропортящихся продуктов. Но когда местные активисты благотворительных организаций попытались воспользоваться ими, чтобы распределить между бедняками и бездомными, администрация вызвала полицию, которая защищала помойки с едой от голодающих.