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Нехватку хлеба будут возмещать зрелища

Почему дорожает продовольствие и чем это грозит
Алексей Сахнин
Пустые полки в одном из магазинов США после аномальных снегопадов /David Zalubowski / AP

В начале марта Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отчиталась, что после почти года быстрого роста мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня за семь лет. Сказались природные катаклизмы, разрыв производственных цепочек из-за карантинов, рост цен на топливо, а также китайская политика стимулирования животноводства, поднявшая спрос на зерно, которое подорожало на 26,5% за год. «Людям придется платить за еду больше, будет только хуже», – утверждает директор лаборатории агропродовольственной аналитики Университета Дэлхаузи Силвен Шарлебуа.

Как с хлебом может быть хуже, показало зрелище в Голливуде, которого здесь не видели со времен Великой депрессии. Снежные бури вызвали перебои с электричеством, и продуктовые магазины были вынуждены выбросить огромное количество скоропортящихся продуктов. Но когда местные активисты благотворительных организаций попытались воспользоваться ими, чтобы распределить между бедняками и бездомными, администрация вызвала полицию, которая защищала помойки с едой от голодающих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных