Продовольственные сети будут развивать собственный финтех

Ритейлер Walmart совместно с фондом Ribbit Capital (он, в частности, участвовал в раундах финансирования Robinhood) запустил финтех-стартап для POS-кредитования. Новый стартап возглавили два выходца из Goldman Sachs, которые последние годы отвечали там за развитие успешного потребительского банкинга Marcus. Пока нет точных сведений, какие именно услуги будет предоставлять совместное предприятие и даже как оно будет называться. Но ясно, что база хорошая – в распоряжении партнеров огромная лояльная потребительская аудитория. И в этом союзе, где одна сторона отвечает за традиционную клиентскую базу, а другая – за новейшие технологии, прослеживается новый возможный тренд.