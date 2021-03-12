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Продовольственные сети будут развивать собственный финтех

Для них это один из верных способов монетизации клиентской базы
Андрей Стась
JOE RAEDLE / Getty Images via AFP

Поиск новых способов монетизации клиентской базы – одна из ключевых тем для бизнеса в последние годы. Свое выражение она находит в том числе в стремительном размножении экосистем. В большинстве случаев этот механизм активно эксплуатируют цифровые сервисы, банки и телекоммуникационные компании. Но и представители более консервативных отраслей ищут, как поглубже погрузиться в кошелек клиентов.

Ритейлер Walmart совместно с фондом Ribbit Capital (он, в частности, участвовал в раундах финансирования Robinhood) запустил финтех-стартап для POS-кредитования. Новый стартап возглавили два выходца из Goldman Sachs, которые последние годы отвечали там за развитие успешного потребительского банкинга Marcus. Пока нет точных сведений, какие именно услуги будет предоставлять совместное предприятие и даже как оно будет называться. Но ясно, что база хорошая – в распоряжении партнеров огромная лояльная потребительская аудитория. И в этом союзе, где одна сторона отвечает за традиционную клиентскую базу, а другая – за новейшие технологии, прослеживается новый возможный тренд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных