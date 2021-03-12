Продовольственные сети будут развивать собственный финтех

Продовольственные сети будут развивать собственный финтехДля них это один из верных способов монетизации клиентской базы
Поиск новых способов монетизации клиентской базы – одна из ключевых тем для бизнеса в последние годы. Свое выражение она находит в том числе в стремительном размножении экосистем. В большинстве случаев этот механизм активно эксплуатируют цифровые сервисы, банки и телекоммуникационные компании. Но и представители более консервативных отраслей ищут, как поглубже погрузиться в кошелек клиентов.
Ритейлер Walmart совместно с фондом Ribbit Capital (он, в частности, участвовал в раундах финансирования Robinhood) запустил финтех-стартап для POS-кредитования. Новый стартап возглавили два выходца из Goldman Sachs, которые последние годы отвечали там за развитие успешного потребительского банкинга Marcus. Пока нет точных сведений, какие именно услуги будет предоставлять совместное предприятие и даже как оно будет называться. Но ясно, что база хорошая – в распоряжении партнеров огромная лояльная потребительская аудитория. И в этом союзе, где одна сторона отвечает за традиционную клиентскую базу, а другая – за новейшие технологии, прослеживается новый возможный тренд.