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Количество подписчиков стриминговых сервисов в мире превысило 1 млрд человек

Рост доходов стриминга компенсировал половину падения кассовых сборов в кинотеатрах
Илья Виноградов

Количество подписчиков стриминговых видеосервисов по всему миру превысило 1 млрд человек. Магия этого числа скрывает драматические перемены, которые переживает кино- и видеоиндустрия в связи с пандемией COVID-19.

18 марта Американская киноассоциация (Motion Picture Association, MPA), в которую входят крупнейшие киностудии США, опубликовала ежегодный отчет о состоянии отрасли кинотеатральных и домашних развлечений. Из него следует, что совокупный доход в отрасли упал на 18% по сравнению с 2019 г. – до $81 млрд. В частности, мировые кассовые сборы от проката фильмов в кинотеатрах упали более чем на $30 млрд по сравнению с предыдущим годом и составили всего $12 млрд. В то же время доходы сервисов потоковой передачи видео выросли почти на $15 млрд до $62 млрд, а количество подписчиков стриминговых сервисов в мире (которых сейчас, как было сказано, больше 1 млрд человек) выросло на 26%. В США их число росло еще быстрее: количество подписок на сервисы потокового видео в этой стране увеличилось на 32% до 309 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных