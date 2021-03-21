Количество подписчиков стриминговых сервисов в мире превысило 1 млрд человек

18 марта Американская киноассоциация (Motion Picture Association, MPA), в которую входят крупнейшие киностудии США, опубликовала ежегодный отчет о состоянии отрасли кинотеатральных и домашних развлечений. Из него следует, что совокупный доход в отрасли упал на 18% по сравнению с 2019 г. – до $81 млрд. В частности, мировые кассовые сборы от проката фильмов в кинотеатрах упали более чем на $30 млрд по сравнению с предыдущим годом и составили всего $12 млрд. В то же время доходы сервисов потоковой передачи видео выросли почти на $15 млрд до $62 млрд, а количество подписчиков стриминговых сервисов в мире (которых сейчас, как было сказано, больше 1 млрд человек) выросло на 26%. В США их число росло еще быстрее: количество подписок на сервисы потокового видео в этой стране увеличилось на 32% до 309 млн.