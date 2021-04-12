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Дубай закупит 4000 беспилотных шаттлов Cruise Origin

С 2023 года они будут работать в городе как такси
Илья Виноградов
Cruise Origin — вещь недели

Американская компания Cruise до 2030 г. поставит в Дубай 4000 беспилотных шаттлов Origin. О заключении соответствующего соглашения сообщил 12 апреля в своем Twitter наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум. Первые шаттлы присоединятся к парку в 11 000 традиционных такси города уже в 2023 г., а к 2030 г., по прогнозу местных чиновников, на долю беспилотных автомобилей будет приходиться 25% всех поездок. Как отмечает Financial Times, Дубай стал первым городом в мире, заключившим контракт с производителем беспилотных автомобилей.

Cruise была основана в 2013 г., в 2016 г. ее купил автогигант General Motors (сумма сделки, по разным оценкам, составляла $0,5–1 млрд). Тогда в компании работало всего около 40 человек, сейчас их больше 1800. Cruise получила разрешение на тестирование своих технологий на дорогах в штате Калифорния и использовала для тестов модель электромобиля Bolt производства General Motors. Первым американским городом, в котором ожидается появление сервисов, использующих беспилотные автомобили Cruise, будет Сан-Франциско. В январе 2021 г. Cruise провела очередной раунд финансирования, в рамках которого привлекла $2 млрд (инвесторами, в частности, выступили Microsoft и Honda). Компания была оценена в $30 млрд, это около 35% рыночной капитализации самой General Motors.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных