Дубай закупит 4000 беспилотных шаттлов Cruise Origin

Cruise была основана в 2013 г., в 2016 г. ее купил автогигант General Motors (сумма сделки, по разным оценкам, составляла $0,5–1 млрд). Тогда в компании работало всего около 40 человек, сейчас их больше 1800. Cruise получила разрешение на тестирование своих технологий на дорогах в штате Калифорния и использовала для тестов модель электромобиля Bolt производства General Motors. Первым американским городом, в котором ожидается появление сервисов, использующих беспилотные автомобили Cruise, будет Сан-Франциско. В январе 2021 г. Cruise провела очередной раунд финансирования, в рамках которого привлекла $2 млрд (инвесторами, в частности, выступили Microsoft и Honda). Компания была оценена в $30 млрд, это около 35% рыночной капитализации самой General Motors.