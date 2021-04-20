На рельсы бросили войска

На рельсы бросили войскаМонополизм РЖД сдерживает экспортный потенциал России
Недавняя отправка железнодорожных войск на строительство БАМа ребром поставила вопрос об инфраструктурной готовности России к «восточному повороту» и реализации больших региональных проектов вроде сопряжения ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс, один путь». Наряду с Северным морским путем проекты расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба – ключевые составляющие российской битвы за экспортные и транзитные грузопотоки. Контроль над этими грузопотоками не только крепко свяжет Москву с партнерами на востоке – Китаем, Японией, Южной Кореей и др., но и повысит зависимость Евросоюза от этих маршрутов в условиях, когда морская доставка грузов уперлась в узкое горлышко Суэцкого канала.
На кону не только долгосрочная перспектива, но и краткосрочная выгода, имеющая важное значение для постпандемийного восстановления экономики. Модернизация БАМа, которая занимает львиную долю работ и финансирования проекта Восточного полигона – транспортного коридора, который обеспечивает взаимодействие экономик Европы и Азии, – призвана высвободить часть мощностей Транссиба под контейнерные перевозки из Китая и других стран АТР. Это о будущем. А прямо сейчас дефицит провозных способностей, износ инфраструктуры и состояние локомотивного парка не позволяют российским экспортерам удовлетворить растущий спрос на уголь, нефтепродукты и другое сырье в Азии.