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На рельсы бросили войска

Монополизм РЖД сдерживает экспортный потенциал России
Глеб Простаков , публицист, бизнес-аналитик
Андрей Гордеев / Ведомости

Недавняя отправка железнодорожных войск на строительство БАМа ребром поставила вопрос об инфраструктурной готовности России к «восточному повороту» и реализации больших региональных проектов вроде сопряжения ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс, один путь». Наряду с Северным морским путем проекты расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба – ключевые составляющие российской битвы за экспортные и транзитные грузопотоки. Контроль над этими грузопотоками не только крепко свяжет Москву с партнерами на востоке – Китаем, Японией, Южной Кореей и др., но и повысит зависимость Евросоюза от этих маршрутов в условиях, когда морская доставка грузов уперлась в узкое горлышко Суэцкого канала.

На кону не только долгосрочная перспектива, но и краткосрочная выгода, имеющая важное значение для постпандемийного восстановления экономики. Модернизация БАМа, которая занимает львиную долю работ и финансирования проекта Восточного полигона – транспортного коридора, который обеспечивает взаимодействие экономик Европы и Азии, – призвана высвободить часть мощностей Транссиба под контейнерные перевозки из Китая и других стран АТР. Это о будущем. А прямо сейчас дефицит провозных способностей, износ инфраструктуры и состояние локомотивного парка не позволяют российским экспортерам удовлетворить растущий спрос на уголь, нефтепродукты и другое сырье в Азии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных