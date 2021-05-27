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Коммерсанты под чужим флагом

Пандемия и кризис не ослабили интерес бизнеса к франшизам
Сергей Бекренев , член генсовета «Деловой России»
Традиционно интерес к франчайзинговому бизнесу возрастает в кризисные годы, когда предприниматели снижают свой аппетит к риску и полагаются на проверенные схемы ведения бизнеса. Коронакризис не стал исключением

Рынок франчайзинга в России с прошлого года демонстрирует оживление, несмотря на пандемию. Благодаря использованию отлаженных моделей ведения бизнеса и господдержке приобретение франшизы остается комфортным вариантом развития малого бизнеса. И эта практика продолжает набирать обороты.

В прошлом году оборот малых предприятий снизился примерно на 2,8 трлн руб., подсчитало Национальное рейтинговое агентство. Как выяснил в ходе опросов Российский союз промышленников и предпринимателей, среди малых предприятий отрицательный эффект пандемии ощутили более 60%, в то время как среди крупных – только 35% компаний. А по данным аналитической службы FinExpertiza, к августу 2020 г. прекратили работу более 1 млн российских МСП, т. е. почти каждый пятый бизнес в этом сегменте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных