Коммерсанты под чужим флагом

В прошлом году оборот малых предприятий снизился примерно на 2,8 трлн руб., подсчитало Национальное рейтинговое агентство. Как выяснил в ходе опросов Российский союз промышленников и предпринимателей, среди малых предприятий отрицательный эффект пандемии ощутили более 60%, в то время как среди крупных – только 35% компаний. А по данным аналитической службы FinExpertiza, к августу 2020 г. прекратили работу более 1 млн российских МСП, т. е. почти каждый пятый бизнес в этом сегменте.