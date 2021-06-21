Арбитражный порядок в эпоху Великой перезагрузки

В программе ПМЭФа одновременно были заявлены две юридические сессии. Чтобы никто не обратил внимания на что-то важное и интересное, выложи это на самом видном месте – подробное описание сессии о рассмотрении инвестиционных споров на площадке БРИКС было размещено на официальном сайте форума. Большинство московских и петербургских юристов не захотели разбираться в деталях и выбрали уже ставшую традиционной сессию о доверии к национальной юрисдикции. К тому же там выступал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Некоторые москвичи вполголоса пересказывали шутку о том, что на стенде Генеральной прокуратуры на ПМЭФе зафиксирован рекордный объем сделок со следствием.