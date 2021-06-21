Арбитражный порядок в эпоху Великой перезагрузки

Арбитражный порядок в эпоху Великой перезагрузкиЮристы часто пытаются найти опору в опыте покрытых паутиной колониализма кейсов, институтов и прецедентов вместо того, чтобы обратиться к цифровому будущему
В программе ПМЭФа одновременно были заявлены две юридические сессии. Чтобы никто не обратил внимания на что-то важное и интересное, выложи это на самом видном месте – подробное описание сессии о рассмотрении инвестиционных споров на площадке БРИКС было размещено на официальном сайте форума. Большинство московских и петербургских юристов не захотели разбираться в деталях и выбрали уже ставшую традиционной сессию о доверии к национальной юрисдикции. К тому же там выступал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Некоторые москвичи вполголоса пересказывали шутку о том, что на стенде Генеральной прокуратуры на ПМЭФе зафиксирован рекордный объем сделок со следствием.
Тем временем в другом зале ученые из Санкт-Петербургского университета – ректор Николай Кропачев и декан юридического факультета Сергей Белов – представляли изящную концепцию создания нового арбитражного института. Министр юстиции Константин Чуйченко даже назвал ее революционной. Суть концепции заключается в следующем: страны БРИКС должны принять две конвенции – о взаимной защите инвестиций и капиталовложений и о создании арбитражного института. Особое внимание предложено уделять обязательной процедуре медиации перед рассмотрением каждого спора, механизмам внутренней апелляции по каждому решению и возможности исполнения решений независимо от национальных судов. При этом авторы надеются исключить дисбаланс интересов инвесторов и государств, а также решить проблему ограниченности круга лиц, вовлеченных в процесс арбитражного разбирательства. Арбитраж не должен зависеть от национальных правовых систем и судов по месту рассмотрения споров. Кроме того, предлагается дистанционный характер арбитража, позволяющий ускорить процедуру рассмотрения спора.