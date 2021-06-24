Как спасти криптовалюты

Несмотря на 13-летнюю историю существования, биткойн – на сегодняшний день главная криптовалюта – был формально признан официальной денежной единицей лишь в Сальвадоре и только в этом году. Неоднозначное решение, которое может осложнить общение небогатой латиноамериканской страны с Международным валютным фондом, между тем было с восторгом воспринято сторонниками цифровых денег. В особенности отмечается, что Сальвадор планирует майнить биткойны при помощи энергии, вырабатываемой вулканами, что сделает криптовалюту более экологичной.