Как спасти криптовалюты

Как спасти криптовалютыИх волатильность снизится, когда государства возьмут рынок под контроль через цифровизацию национальных валют
Многие государства, в том числе и Россия, не готовы мириться с тем, что цифровые активы обходят национальные регуляторы, поэтому волатильность криптовалют снизится, когда государства возьмут рынок под контроль, например, через цифровизацию национальных валют.
Несмотря на 13-летнюю историю существования, биткойн – на сегодняшний день главная криптовалюта – был формально признан официальной денежной единицей лишь в Сальвадоре и только в этом году. Неоднозначное решение, которое может осложнить общение небогатой латиноамериканской страны с Международным валютным фондом, между тем было с восторгом воспринято сторонниками цифровых денег. В особенности отмечается, что Сальвадор планирует майнить биткойны при помощи энергии, вырабатываемой вулканами, что сделает криптовалюту более экологичной.