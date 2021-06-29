Высокая ставка – временно, низкая инфляция – навсегда

С одной стороны, у регулятора не осталось иных вариантов действий после публикации очередной порции данных по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. С другой – заметное увеличение стоимости денег в очередной раз вызовет у сторонних наблюдателей вопросы о том, не являются ли дорожающие кредиты большим злом в сравнении с инфляцией. В частности, не далее как две недели назад этот вопрос поднимали депутаты Государственной думы.