Высокая ставка – временно, низкая инфляция – навсегда

Высокая ставка – временно, низкая инфляция – навсегдаК каким последствиям для кредиторов и заемщиков приведет решение ЦБ дальше повышать ставку
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg указала на возможность резкого и, вероятно, не последнего повышения ключевой ставки на июльском заседании (на 0,25–1 п. п.). Чем вызвано это решение и какими последствиями оно может обернуться для кредиторов и заемщиков?
С одной стороны, у регулятора не осталось иных вариантов действий после публикации очередной порции данных по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. С другой – заметное увеличение стоимости денег в очередной раз вызовет у сторонних наблюдателей вопросы о том, не являются ли дорожающие кредиты большим злом в сравнении с инфляцией. В частности, не далее как две недели назад этот вопрос поднимали депутаты Государственной думы.
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