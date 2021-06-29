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Высокая ставка – временно, низкая инфляция – навсегда

К каким последствиям для кредиторов и заемщиков приведет решение ЦБ дальше повышать ставку
Валерий Вайсберг , директор аналитического департамента ИК «Регион»
Евгений Разумный / Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg указала на возможность резкого и, вероятно, не последнего повышения ключевой ставки на июльском заседании (на 0,25–1 п. п.). Чем вызвано это решение и какими последствиями оно может обернуться для кредиторов и заемщиков?

С одной стороны, у регулятора не осталось иных вариантов действий после публикации очередной порции данных по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. С другой – заметное увеличение стоимости денег в очередной раз вызовет у сторонних наблюдателей вопросы о том, не являются ли дорожающие кредиты большим злом в сравнении с инфляцией. В частности, не далее как две недели назад этот вопрос поднимали депутаты Государственной думы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных