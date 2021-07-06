Отпуск по-российски

Временное закрытие Турции, самого популярного среди россиян туристического направления, вынудило многих наших сограждан переключиться на российские курорты. В результате цены на отдых внутри страны существенно выросли – в самых престижных объектах размещения на 30–50% или даже больше. Но даже после возобновления полетов в Турцию владельцы черноморских отелей, кафе и ресторанов неплохо заработают и отчасти компенсируют убытки прошлого года. Со временем, когда у людей появится выбор, многие снова предпочтут отдыхать за рубежом. Но сегодня сложилась уникальная ситуация, поэтому важно не утратить этот импульс и активно поддержать внутренний туризм.