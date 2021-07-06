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Отпуск по-российски

Пока границы закрыты, люди путешествуют по стране – этим шансом надо воспользоваться в полной мере
Евгений Белащенко , партнер Bain & Company
Курорты Краснодарского края и Крыма всегда пользовались популярностью /Wikimedia

Закрытые границы оказались на руку российским курортам. Но чтобы нынешний «золотой» сезон не оказался последним, нужно думать не только о сиюминутной выгоде, но и о долгосрочном развитии внутреннего туризма. И сейчас для этого самый удачный момент.

Временное закрытие Турции, самого популярного среди россиян туристического направления, вынудило многих наших сограждан переключиться на российские курорты. В результате цены на отдых внутри страны существенно выросли – в самых престижных объектах размещения на 30–50% или даже больше. Но даже после возобновления полетов в Турцию владельцы черноморских отелей, кафе и ресторанов неплохо заработают и отчасти компенсируют убытки прошлого года. Со временем, когда у людей появится выбор, многие снова предпочтут отдыхать за рубежом. Но сегодня сложилась уникальная ситуация, поэтому важно не утратить этот импульс и активно поддержать внутренний туризм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных