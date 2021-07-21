Как власти могут бороться с инфляцией

А тут еще хлебопеки, «предупредившие» об августовском повышении цен на хлеб на 7–12%. Хотя хлебные цены и так уже выросли – наиболее бюджетные батоны низкого качества не в счет. Напомнили о себе продавцы канцелярских и школьно-письменных принадлежностей, пригрозившие накануне нового учебного года поднять цены на 10–30%. Последнее выглядит нонсенсом, поскольку львиная доля этой продукции – импорт и ни стабильный курс рубля, ни застывшие таможенные пошлины повода не давали.