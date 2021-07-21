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Как власти могут бороться с инфляцией

Сегодня опасны не пустые полки, а пустые кошельки
Никита Кричевский , доктор экономических наук, профессор
Максим Стулов / Ведомости

Последние новости с ценового фронта откровенно тревожные. Ценники выросли практически по всем продуктовым позициям – это признают и Росстат, и Центробанк. Статистики объявили об ускорении инфляции до 6,5%, а регулятор в пятницу собирается повысить ключевую ставку – аналитики ожидают, что, по совпадению, до тех же 6,5% годовых.

А тут еще хлебопеки, «предупредившие» об августовском повышении цен на хлеб на 7–12%. Хотя хлебные цены и так уже выросли – наиболее бюджетные батоны низкого качества не в счет. Напомнили о себе продавцы канцелярских и школьно-письменных принадлежностей, пригрозившие накануне нового учебного года поднять цены на 10–30%. Последнее выглядит нонсенсом, поскольку львиная доля этой продукции – импорт и ни стабильный курс рубля, ни застывшие таможенные пошлины повода не давали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных