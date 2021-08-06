Почему наших дипломатов опять высылают из Америки

Новая высылка свыше двух десятков российских дипломатов из Вашингтона не означает срыва договоренностей женевского саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена. Но этот жест демонстрирует всю сложность работы, направленной на то, чтобы остановить деградацию российско-американских отношений. Помимо очевидных противоречий по Украине, помимо предполагаемого вмешательства в выборы, киберугроз и других тем, между Россией и США существует еще одно важнейшее различие – статусное. Россия требует равенства – США настаивают на своей исключительности. В конфликте вокруг диппредставительств проявляет себя именно это противоречие. А оно по самой своей природе столь же насыщено эмоциями, сколь и трудноразрешимо.