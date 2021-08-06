Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Почему наших дипломатов опять высылают из Америки

Дипломатический скандал в США нацелен на торпедирование женевских договоренностей
Николай Силаев , политолог, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
PIXABAY

Новая высылка свыше двух десятков российских дипломатов из Вашингтона не означает срыва договоренностей женевского саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена. Но этот жест демонстрирует всю сложность работы, направленной на то, чтобы остановить деградацию российско-американских отношений. Помимо очевидных противоречий по Украине, помимо предполагаемого вмешательства в выборы, киберугроз и других тем, между Россией и США существует еще одно важнейшее различие – статусное. Россия требует равенства – США настаивают на своей исключительности. В конфликте вокруг диппредставительств проявляет себя именно это противоречие. А оно по самой своей природе столь же насыщено эмоциями, сколь и трудноразрешимо.

Едва ли не половина недавнего интервью посла России в США Анатолия Антонова была посвящена препятствиям, которые чинят американские власти российским дипломатам. Выяснилось, что в посольство РФ передан список 24 дипломатов, которые должны покинуть страну в срок до 3 сентября. Ранее американская сторона ограничила срок командировки российских дипломатов тремя годами, и, по-видимому, уехать должны именно те, для кого этот срок истекает. Заменить их затруднительно, потому что Вашингтон затягивает как предоставление виз для новых сотрудников посольства, так и продление виз для сотрудников действующих.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных