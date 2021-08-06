Почему наших дипломатов опять высылают из Америки

Почему наших дипломатов опять высылают из АмерикиДипломатический скандал в США нацелен на торпедирование женевских договоренностей
Новая высылка свыше двух десятков российских дипломатов из Вашингтона не означает срыва договоренностей женевского саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена. Но этот жест демонстрирует всю сложность работы, направленной на то, чтобы остановить деградацию российско-американских отношений. Помимо очевидных противоречий по Украине, помимо предполагаемого вмешательства в выборы, киберугроз и других тем, между Россией и США существует еще одно важнейшее различие – статусное. Россия требует равенства – США настаивают на своей исключительности. В конфликте вокруг диппредставительств проявляет себя именно это противоречие. А оно по самой своей природе столь же насыщено эмоциями, сколь и трудноразрешимо.
Едва ли не половина недавнего интервью посла России в США Анатолия Антонова была посвящена препятствиям, которые чинят американские власти российским дипломатам. Выяснилось, что в посольство РФ передан список 24 дипломатов, которые должны покинуть страну в срок до 3 сентября. Ранее американская сторона ограничила срок командировки российских дипломатов тремя годами, и, по-видимому, уехать должны именно те, для кого этот срок истекает. Заменить их затруднительно, потому что Вашингтон затягивает как предоставление виз для новых сотрудников посольства, так и продление виз для сотрудников действующих.