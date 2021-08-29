«Лукойл» сыграл на понижение

Впрочем, линейный взгляд на отчетность не всегда приводит к верным выводам. Это очень легко – объяснить снижение инвестиций на 15% исключительно алчностью акционеров. Но, объективно говоря, причина инвестиционной стагнации «Лукойла» может заключаться еще и в том, что у компании просто нет рентабельных капитальных проектов. А также в том, что в этом году у компании существенно выросли удельные затраты на восстановление прежнего объема добычи: во II квартале в сравнении с I кварталом – сразу на 4%.