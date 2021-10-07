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Импакт-инвестирование как альтернатива благотворительности

Филантропия тоже может осуществляться в рамках инвестиционной модели
Иван Климов , руководитель исследовательской группы Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково»
Depositphotos / PhotoXPress

Отношение россиян к «богатым людям» оставляет желать лучшего. Подавляющее большинство считают несправедливым распределение общественного благосостояния (83%), не видят их положительного влияния на экономику страны (58%), уверены, что честно заработать капиталы невозможно (66%) и что ценности «богатых людей» не заслуживают уважения (72%). И все-таки 62% считают, что не стоит их «выгонять», они нужны нашей стране.

Что делать с таким отношением? Кажется, что благотворительность – это выход. Но оказывается, что участие бизнесменов в благотворительности не меняет отношения к ним в обществе. Лишь четверть россиян считают, что это свидетельство искренней заботы о людях (28%). Доминируют суждения о прагматичных, корыстных мотивах: сформировать позитивный имидж себе (71%), своей компании (41%) или исполнить требования властей (29%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных