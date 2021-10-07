Импакт-инвестирование как альтернатива благотворительности

Что делать с таким отношением? Кажется, что благотворительность – это выход. Но оказывается, что участие бизнесменов в благотворительности не меняет отношения к ним в обществе. Лишь четверть россиян считают, что это свидетельство искренней заботы о людях (28%). Доминируют суждения о прагматичных, корыстных мотивах: сформировать позитивный имидж себе (71%), своей компании (41%) или исполнить требования властей (29%).