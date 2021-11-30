Простой разговор о простых вещах

Антиутопия – востребованный жанр во времена крайностей. Олдос Хаксли еще 90 лет назад написал для нас «О дивный новый мир», предусмотрев общество потребления как экономическую модель будущего. Общество потребления наступило, товарный фетишизм проник практически в каждого, но ощущения всеобщего счастья так и не возникло. Нам все чего-то не хватает. И теперь, чтобы привлечь внимание к простым вещам и проблемам, приходится «стоять по колено в воде», как глава тонущего государства Тувалу, который обратился к иностранным лидерам. И даже ООН в своем ролике приходится прибегать к помощи виртуального тираннозавра, чтобы призвать человечество одуматься и прекратить самоуничтожение.