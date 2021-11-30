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Простой разговор о простых вещах

Как сказал Олдос Хаксли, «во вселенной есть только один уголок, который ты можешь уверенно взять в кандидаты на улучшение, – это ты сам»
Дмитрий Снесарь , руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент банка ВТБ
Максим Стулов / Ведомости

Антиутопия – востребованный жанр во времена крайностей. Олдос Хаксли еще 90 лет назад написал для нас «О дивный новый мир», предусмотрев общество потребления как экономическую модель будущего. Общество потребления наступило, товарный фетишизм проник практически в каждого, но ощущения всеобщего счастья так и не возникло. Нам все чего-то не хватает. И теперь, чтобы привлечь внимание к простым вещам и проблемам, приходится «стоять по колено в воде», как глава тонущего государства Тувалу, который обратился к иностранным лидерам. И даже ООН в своем ролике приходится прибегать к помощи виртуального тираннозавра, чтобы призвать человечество одуматься и прекратить самоуничтожение.

Общество потребления переродилось в общество перепотребления. Мечты о лучшем мире, как и положено антиутопии, приобрели зловещий оттенок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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