Референдум по-мексикански

В Мексике прошел референдум о доверии президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Гражданам был задан один незатейливый вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексиканских Соединенных Штатов, был лишен своего мандата из-за утраты доверия или остался на посту президента республики до истечения срока его полномочий?» Мексиканцы оценили доверие главы государства: 92,54% пришедших на избирательные участки высказались за продолжение его полномочий.