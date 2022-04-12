Референдум по-мексикански

Референдум по-мексиканскиКак президент Обрадор подтвердил свои полномочия, проиграв войну наркомафии
В Мексике прошел референдум о доверии президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Гражданам был задан один незатейливый вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексиканских Соединенных Штатов, был лишен своего мандата из-за утраты доверия или остался на посту президента республики до истечения срока его полномочий?» Мексиканцы оценили доверие главы государства: 92,54% пришедших на избирательные участки высказались за продолжение его полномочий.
Мексиканский референдум – штука странная. Подобные голосования проводятся при жестком противостоянии законодательной и исполнительной власти, из-за которого деятельность госструктур оказывается парализованной, как это было в России в 1993 г.
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