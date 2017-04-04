Как не заблудиться в Арктике

Понятно, что создать работающую концепцию среднесрочного экономического роста на старых идеях не получится, не важно, либеральные они или кейнсианские. Однако «других писателей» у нас нет. Поэтому государство постоянно пробует реанимировать старые схемы. Одна из них – большие государственные проекты. На прошлой неделе о себе напомнила Арктика.

Большие госпроекты идут рука об руку с идеей планирования, которую также пропагандируют с новой силой. Но как раз с планированием в Арктике не слишком хорошо. Все крупные проекты оставляют огромное количество вопросов. История строительства платформы для «Приразломной» стала нарицательной – и с точки зрения сроков, и с точки зрения затрат. Месторождение «Победа» гремело еще несколько лет назад – но проект покинула ExxonMobil, и его заморозили. Хотя в этом как раз была экономическая логика, если посмотреть на нефтяные цены.

А вот проект «Ямал СПГ», наоборот, завершается. Его реализуют частные инвесторы, но при фантастической поддержке государства. Это и деньги из ФНБ, и уникальный налоговый режим, и инвестиции в инфраструктуру. Скажем, почти 70% вложений в порт Сабетта – государственные деньги. Хотят продлить до него железнодорожную ветку – 80% расходов придется на бюджет. Государство финансирует и программу создания нового ледокольного флота – ведь даже проводку первого газовоза нового ледового класса все равно пришлось делать при помощи атомных ледоколов.

Владельцы проекта обещают почти весь газ продавать на мало освоенном Россией азиатском рынке. Однако ряд контрактов заключен с крупными трейдерами, которые на самом деле могут осуществлять отгрузки не только в Азию. Так, первый танкер уйдет именно на спотовый рынок, и география поставки пока не ясна. Государство за свои деньги создает конкуренцию на европейском рынке между российскими трубопроводным газом и СПГ, которые берутся фактически из одного места на полуострове Ямал.

Все эти шероховатости идеологи арктических проектов прекрасно понимают. На щит поднимается главный тезис – надо формировать спрос на российские технологии. Правда, их пока маловато. Упомянутый газовоз строили на корейских верфях. Да, есть мысль создать Центр строительства морских сооружений в Мурманской области. Но ведь планировали уже инжиниринговый центр разработки отечественных технологий производства СПГ – а потом пришлось признаться, что без иностранных партнеров тут никак. И никакого центра пока нет. В презентации проекта «Ямал СПГ» из 10 основных подрядчиков проекта только один российский – «Технопромэкспорт».

Много говорится о Северном морском пути, но реальных экономических расчетов никто не сделал. Зато есть идея создать специальную госструктуру для его развития. Пошли слухи и про министерство Арктики. Одновременно приходят новости о том, что при строительстве радиолокационного отделения на о. Врангеля украли 3 млрд руб. Нет, Арктика регион интересный, но все же деньги надо считать на берегу.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности