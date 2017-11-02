Портрет героя в деталях

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Те, кто внимательно следит за российским информационным пространством, наверняка замечали, что есть новости, про которые пишут и рассказывают только лоялистские издания, и есть истории, за которые берутся только независимые СМИ (их еще называют «либеральными» или даже «оппозиционными»). У первых это сюжеты про обстрелы Донецка, митинги в Киеве, пикеты ультраправых в Германии, девятый вал мигрантов и еще что-то такое из Брюсселя, что символизирует закат Европы и деградацию традиционных ценностей. У вторых – рассказы про полицейский и судебный произвол в России, человеческие истории про борьбу с Системой (скажем, задержание школьника прямо на уроке), акции внесистемной оппозиции, коррупцию в особо крупном размере.

Эти два множества практически не пересекаются, и если для читателя американской или немецкой прессы такая полярность не углов освещения, а самого выбора тем может показаться удивительной, то в России это давно никого не впечатляет. Читатели разных идеологических лагерей действительно живут в разных медийных эхо-камерах и буквально разных реальностях.