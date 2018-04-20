Почему Россия опоздала с планами «быть Китаем»

В отличие от России, Китай не только запрещает - но и создает альтернативу тому, что запрещает

Статья опубликована в № 4552 от 20.04.2018 под заголовком: Быть как Китай Россия опоздала

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События вокруг Telegram заставляют задуматься, не изображают ли органы криворукость специально. В пропитанной политтехнологиями и пиаром российской среде легко предположить, что кто-то через блокировку придумал раскрутить Telegram или сделать Павла Дурова альтернативным оппозиционером.

В России мысль о том, что некоторое явление – чья-то бизнес-идея или политический заговор, приходит в голову первой. И только потом сознание говорит себе стоп и переворачивается с головы на ноги. Заговор – это фантазия, а криворукость – да, вполне настоящая.