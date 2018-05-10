Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Избиение детей как повод для дискуссии
Избиение детей как повод для дискуссии
Тролли и боты не только замусоривают информационное пространство, но и размывают границы нормы
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Илья Клишин
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После акций сторонников Алексея Навального 5 мая, на которых задержали, причем задержали жестко, больше полутора тысяч человек (и среди них немало было подростков, а то и детей), в социальных сетях развернулась дискуссия – правильно или нет побили этих детей, заломали им руки, засунули в автозак и отвезли в отделение полиции.
Писать колонку об этой дискуссии непросто, если тебе удается сохранить какой-то морально-этический компас. Конечно, первая и самая простая реакция – сказать что-то вроде: «Люди, вы звери». Ужаснуться, ахать, охать, причитать, а также с пеной у рта доказывать тем, кто говорит, что оппозиция просто пиарится, подставляя детей под дубинки, что они совсем осатанели.
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