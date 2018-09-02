Мнения / Аналитика / Ratio economica
Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Новое вечное первое сентября

Новое вечное первое сентября

Два ведущих негосударственных вуза начинают год с новыми ректорами
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Константин Сонин

Я давно заметил, что есть люди, которые слабо реагируют на разговоры о стагнации, застое и безысходности – независимо от того, есть ли вокруг застой и ощущение безысходности. И речь не об инвестбанкирах, для которых оптимизм – профессиональный навык, без которого в профессии не выжить. Речь о школьных учителях и преподавателях университетов. Просто потому, что бурно ли развивается экономика или десятый год стагнирует, стоит ли хайп вокруг инноваций или будущее выглядит однообразно тоскливым, первого сентября дети придут в школы и университеты и начнется новый учебный год.

Бизнесмен может воздержаться от новых проектов, если установился неблагоприятный инвестиционный климат. Писатель – отложить написание книги до лучших времен. Но для учителя или университетского преподавателя нет смысла пропускать год. Дети, которые придут в следующем году, ничуть не лучше или не хуже тех, которые придут в этом. Приход новых учеников с началом нового учебного года – это как рассвет утром: он наступает вне зависимости от погоды. И все же первое сентября бывает новым.

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