Мнения / Аналитика / Конъюнктура
Статья опубликована в № 4660 от 25.09.2018 под заголовком: На понятном Сергею Кириенко языке можно сказать, что возможности старого типа реакторов исчерпываются, нужно строить что-то новое

Время вспомнить про двухпартийность

Двухпартийиная модель делает систему реально конкурентной, оставляя победителю возможность проводить собственный курс
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Константин Симонов

Результаты губернаторских выборов показали, что протест возвращается, причем недовольство стал проявлять и традиционно лоялистский электорат. Вновь актуален лозунг «За кого угодно, кроме «Единой России». Люди откровенно голосуют за бутафорскую оппозицию, лишь бы подать в центр сигнал о недовольстве. Победители выборов в минувшее воскресенье совершенно не были к этому готовы. Владимир Жириновский днем воскресенья успел исполнить дежурный ритуал: заявил, что ни при каких условиях не признает результаты голосования из-за фальсификаций. Но и после подсчета Жириновский порадовал оригинальной идеей назначать только беспартийных губернаторов. С таким подходом парламентская оппозиция недолго сможет отвлекать протест на себя.

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