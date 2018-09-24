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Статья опубликована в № 4660 от 25.09.2018 под заголовком: На понятном Сергею Кириенко языке можно сказать, что возможности старого типа реакторов исчерпываются, нужно строить что-то новое
Время вспомнить про двухпартийность
Двухпартийиная модель делает систему реально конкурентной, оставляя победителю возможность проводить собственный курс
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Константин Симонов
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Результаты губернаторских выборов показали, что протест возвращается, причем недовольство стал проявлять и традиционно лоялистский электорат. Вновь актуален лозунг «За кого угодно, кроме «Единой России». Люди откровенно голосуют за бутафорскую оппозицию, лишь бы подать в центр сигнал о недовольстве. Победители выборов в минувшее воскресенье совершенно не были к этому готовы. Владимир Жириновский днем воскресенья успел исполнить дежурный ритуал: заявил, что ни при каких условиях не признает результаты голосования из-за фальсификаций. Но и после подсчета Жириновский порадовал оригинальной идеей назначать только беспартийных губернаторов. С таким подходом парламентская оппозиция недолго сможет отвлекать протест на себя.