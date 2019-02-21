Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: В Совбез со своей лопатой

Совет безопасности не гарантирует управленческую эффективность своих участников

Может ли губернатор, не сумевший справиться со снегом, решать вопросы обороны и безопасности страны?
Константин Гаазе

На этой неделе президент Владимир Путин ввел врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Совет безопасности, исключив из него экс-губернатора Георгия Полтавченко. Объясняя, почему еще не избранный врио вошел в состав главной политической панели страны, пресс-секретарь президента «напомнил» ТАСС, что «речь идет о втором крупнейшем городе России». Если сопоставить напоминание Дмитрия Пескова с его же словами, сказанными неделей раньше, то станет понятно, что речь идет о несомненном логическом сбое мыслительного аппарата пресс-секретаря Кремля, а возможно, и Кремля в целом.

11 февраля Песков сказал, что, хотя Питер и завалило снегом, хотя город в прямом смысле слова несет людские потери, заводить разговоры об отставке Беглова «вряд ли уместно», ведь «все, что происходит в сфере ЖКХ в Санкт-Петербурге, – это те вопросы, которые целиком и полностью относятся к прерогативе руководителя региона».

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