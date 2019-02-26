Правь, как Брежнев, ныряй, как Путин

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Социологические, как и статистические, ежегодники – захватывающее чтение, смесь «Путешествия к центру Земли» (т. е. к самой сути вещей) и «Всадника без головы» (ибо видны последствия мудрой политики партии и правительства). Каждый год ждешь, что снизятся доходы от собственности и предпринимательства и увеличатся социальные выплаты – и всякий раз ожидания оправдываются: русский ненасытный Левиафан, питающийся русским народным иждивенчеством, пухнет на глазах. Ему не грозит кончина от голода, скорее – от ожирения и обездвижения. Он бессодержателен и бесплоден. Однако вот что он производит бесперебойно – в том числе своим босхианским видом – так это страхи.

Согласно данным «Левада-центра», вырос «постоянный страх мировой войны»: в 2018 г. – на 17 п. п. по сравнению с 2017 г. до 57%. Это наивысший показатель за время наблюдений с 1994 г. А как ему, этому страху, не расти, если высшее руководство то рай с гуриями пообещает после ядерной катастрофы, то подарит на Новый год трудящимся ракетный комплекс «Авангард», то добавит бонус в виде размашистого (от слова «махи») «Циркона».